Россия, возможно, будет готова пойти на уступки в ходе переговоров с Западом по урегулированию украинского конфликта. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Безусловно, дипломатические переговоры — это переговоры компромиссов. Может быть, нам и не хотелось бы по каким-то позициям идти навстречу, но на какие-то уступки мы, конечно, вынуждены будем пойти», — сказал он.

Депутат предложил «посмотреть», насколько эти уступки будут серьёзными, но подчеркнул готовность Москвы к компромиссам. Однако парламентарий уточнил, что компромиссы должны быть «разумными», а не такими, которые навязывает Запад в текущей ситуации.

Россия уже неоднократно и чётко обозначала свою позицию по Украине, которая хорошо известна всем заинтересованным сторонам. Президент Владимир Путин, в свою очередь, подчёркивал, что Москва открыта к диалогу, но только на условиях, которые гарантируют её безопасность и исключают возможность возобновления угроз со стороны Украины и Запада.