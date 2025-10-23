Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 октября, 01:34

Трамп заявил, что Россия якобы хочет контроля над всей территорией Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация якобы хочет установить контроль над всей украинской территорией.

«Я всегда считал, что он (президент России Владимир Путин. — Прим. Life.ru) хочет всё, а не часть. Но сейчас, мне кажется, он готов пойти на некоторые уступки и, думаю, готов заключить сделку. Посмотрим. Мы не хотим, чтобы ему досталось всё», — заявил республиканец во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп: Я почувствовал, что пришло время для новый санкций против России
Трамп: Я почувствовал, что пришло время для новый санкций против России

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинские военные используют ракеты европейского производства для дальнобойных ударов вглубь территории России. Президент Соединённых Штатов также сообщил, что публикация The Wall Street Journal о том, что он разрешил Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по России, является фейком. До этого издание WSJ утверждало, что Вашингтон якобы отменил ключевое ограничение на применение киевским режимом некоторых дальнобойных ракет, позволяя ВСУ наносить удары по территории РФ. Согласно данным газеты, во вторник ВСУ использовали британскую крылатую ракету Storm Shadow для нанесения удара по Брянску.

Виталий Приходько
