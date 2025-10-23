Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 09:54

Контрразведка США подозревает привлекательных россиянок в шпионаже

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Привлекательные женщины из России и Китая намеренно переезжают в США и выходят замуж за американских учёных, чтобы получить доступ к технологическим секретам. Об этом пишет газета Times.

«Китай и Россия отправляют привлекательных женщин соблазнять специалистов в сфере технологий — даже вступать с ними в брак и рожать детей», — говорится в статье со ссылкой на источники из контрразведки.

Эксперт по безопасности Джеймс Малвенон подтвердил, что лично столкнулся с массовыми запросами от «молодых привлекательных китаянок» в соцсетях. Так на прошлой неделе двух гражданок КНР не допустили к участию в бизнес-форуме в Вирджинии из-за опасений утечки технологий. Издание отмечает растущую паранойю в американском обществе, хотя публикуемые обвинения не подкрепляются конкретными доказательствами.

Нарышкин: Разведка Запада использует террористов, чтобы дестабилизировать мир
Нарышкин: Разведка Запада использует террористов, чтобы дестабилизировать мир

Ранее Life.ru сообщал, что британская разведка MI6 запускает специализированный портал в даркнете под названием Silent Courier для вербовки агентов в России и других странах, которые Лондон считает «враждебными». Новая платформа предназначена для анонимного и безопасного установления контактов с потенциальными информаторами, владеющими секретными сведениями, что позволяет исключить риски, связанные с личными встречами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar