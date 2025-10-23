Свыше 30 украинских дронов уничтожены силами ПВО над регионами России

Средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника над росссийскими регионами. По информации российского оборонного ведомства, вражеские объекты были сбиты в период с 08:00 мск до 12:00 мск.

Наибольшее число перехватов (17 БПЛА) было зафиксировано в Калужской области. В Брянской области было уничтожено 6 аппаратов, в Белгородской — 4. Кроме того, ведомство подтвердило ликвидацию 2 БПЛА над Крымом, а также по одному аппарату в Курской, Оренбургской областях и на территории Московского региона.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 беспилотников Вооружённых сил Украины над регионами России. Наибольшее количество дронов — 56 — сбили над Белгородской областью. 22 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью. 14 БПЛА уничтожили над Рязанской областью, 13 — над Ростовской областью, четыре — над территорией Республики Крым.