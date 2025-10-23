ЕС ввёл персональные санкции в отношении главы «АвтоВАЗа»

Евросоюз ввёл персональные санкции в отношении главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова. Под рестрикции также попал сам концерн. Об этом сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

«Акционерное общество «АвтоВаз»… Максим Юрьевич Соколов», — сказано в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В отношении ректора ВШЭ Никиты Анисимова причиной для санкций стало его заявление, что университет профинансирует обучение участников специальной военной операции и их детей, а также запустит магистерскую программу, посвящённую обходу санкций.

Всего в рамках нового пакета ограничительных мер под запрет попали 21 человек и 41 организация.

Ранее сообщалось, что ЕС утвердил 19-й пакет ограничительных мер в отношении России. В рамках этих санкций под удар попали свыше ста танкеров, а также введены новые правила для перемещения российских дипломатов по территории государств-членов ЕС.