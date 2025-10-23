Сектор Газа
23 октября, 10:26

Культового американского телеведущего Гамбэла срочно госпитализировали

Брайант Гамбэл. Обложка © Wikipedia / Peabody Awards

Известного телеведущего, который 15 лет вёл программу Today на канале NBC Брайанта Гамбэла экстренно госпитализировали в больницу из его дома в Нью-Йорке. Соответствующую информацию передаёт TMZ со ссылкой на свои источники.

По данным портала, 77-летнюю телезвезду транспортировали на каталке в машину скорой помощи. Журналистам не удалось установить точную причину внезапной госпитализации. Однако близкий родственник заверил, что с Гамбэлом всё в порядке, не уточняя деталей произошедшего. Согласно изданию Page Six, в 2009 году Гамбэл перенёс серьёзную операцию по удалению злокачественного новообразования в лёгком.

Ранее Life.ru сообщал, что в больницу госпитализировали народного артиста России Юрия Николаева. По некоторым данным, поводом стало обострение хронических проблем с лёгкими. Телеведущий подхватил вирус, после чего у него начались одышка, кашель, слабость и головокружение. Симптомы не проходили, а даже усиливались, из-за чего Николаев едва мог говорить.

Юлия Сафиулина
