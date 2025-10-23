В Китае нашли человеческие зубы в сосисках и пельменях

В Китае начали сообщать о неприятных находках в мясных полуфабрикатах — человеческих зубах. Всего за два дня произошло три подобных инцидента. В Сети предположили, что зубы могли случайно попасть в еду в процессе производства, или же в мясных изделиях могли оказаться человеческие части тела. Об этом пишет South China Morning Post.

В одном из случаев женщина в провинции Цзилинь обнаружила целый ряд из трёх зубов в сосисках. В другом случае, в сети ресторанов Sanjin Soup Dumplings в городе Дунгуань, пожилой мужчина нашёл два зуба в димсамах — китайской разновидности пельменей.

Третий инцидент произошёл в шанхайском магазине Sam’s Club, где покупательница обнаружила искусственный зуб с металлическим штифтом в ореховом пироге с финиками. Продавцы из Sam’s Club выразили недоумение и предложили компенсацию покупательнице — тысячу юаней (около 11,3 тыс. рублей), но она отказалась, заявив, что не удовлетворена отношением магазина к решению проблемы.

Ранее в сосисках «Черкизово» россиянка обнаружила пару голубых перчаток. Вероятно, они попали в продукцию во время производства. Товар был куплен на развес и не имел никакой маркировки, компания не предложила покупательнице компенсацию.