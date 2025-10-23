В РСТ рассказали, к чему приведёт запрет ЕС на туруслуги в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин выразил уверенность, что ограничения Евросоюза на туристические услуги в России не повлияют на возможность россиян путешествовать в Европу. Он подчеркнул, что для европейских государств невыгодно резкое сокращение потока туристов из нашей страны.

«Санкции — скорее политические угрозы, которые на практике мало что изменят. Они предполагают, что европейцы теперь не смогут ездить в Россию. Что касается нас, то полностью запретить россиянам ездить в Европу они не могут, это невозможно», — отметил Барзыкин в беседе с NEWS.ru.

По словам вице-президента РСТ, Европа столкнулась с резким сокращением числа туристов из России. Те немногие, кто продолжает приезжать, делают это по необходимости (бизнес, владение недвижимостью) или готовы нести дополнительные расходы, связанные с вынужденными транзитными перелетами и проблемами с оформлением виз и банковских карт.

Экономические последствия ощутимы: Чехия и страны Северной Европы переживают кризис из-за отсутствия туристических потоков. Испания, Италия, Греция и другие страны, хотя и следуют общей тенденции спада, прилагают усилия для поддержания связей с туристами. В то же время, Россия наблюдает переориентацию выездного туризма на Юго-Восточную Азию, с особым интересом к Китаю и Вьетнаму. Барзыкин подчеркнул, что это не столько спад, сколько диверсификация туристических направлений, ведущая к восстановлению доковидных объёмов.

Ранее сообщалось, что ЕС утвердил 19-й пакет ограничительных мер в отношении России. В рамках этих ограничений гражданам ЕС официально нельзя организовывать или продавать туры в нашу страну. По мнению еврочиновников, это необходимо чтобы «сократить доходы Москвы и предотвратить необязательные поездки».