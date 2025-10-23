В Подмосковье выявили более 1,6 тыс. случаев самовольного захвата земли

С января по сентябрь 2025 года в Московской области было выявлено и устранено более 1,6 тысячи случаев самовольного занятия земельных участков. Это одно из самых распространённых нарушений на территории региона. Такие данные привела пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

По словам представителей ведомства, для устранения нарушения собственникам земли предоставляется два варианта: либо они освобождают участок, либо оформляют его в собственность официально через процедуру перераспределения, также известную как «прирезка». В большинстве случаев владельцы предпочитают второй вариант, легально присоединив дополнительные участки к своей земле.

За три квартала 2025 года бюджет региона получил 169 миллионов рублей от перераспределения земельных участков. Так, в Истре выявили самозахват участка площадью 843 квадратных метра. Владелец решил легализовать землю, оформив её через перераспределение, что принесло местному бюджету более 1,2 миллиона рублей.

Ранее Life.ru. раскрыл цену самого большого жилья в России. Квартира площадью более 1,6 тысячи квадратных метров стоимостью 2,8 миллиарда рублей выставлена на продажу. Она расположено в Москве на Минской улице.