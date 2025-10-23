Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 10:35

В Подмосковье выявили более 1,6 тыс. случаев самовольного захвата земли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kekyalyaynen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kekyalyaynen

С января по сентябрь 2025 года в Московской области было выявлено и устранено более 1,6 тысячи случаев самовольного занятия земельных участков. Это одно из самых распространённых нарушений на территории региона. Такие данные привела пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

По словам представителей ведомства, для устранения нарушения собственникам земли предоставляется два варианта: либо они освобождают участок, либо оформляют его в собственность официально через процедуру перераспределения, также известную как «прирезка». В большинстве случаев владельцы предпочитают второй вариант, легально присоединив дополнительные участки к своей земле.

За три квартала 2025 года бюджет региона получил 169 миллионов рублей от перераспределения земельных участков. Так, в Истре выявили самозахват участка площадью 843 квадратных метра. Владелец решил легализовать землю, оформив её через перераспределение, что принесло местному бюджету более 1,2 миллиона рублей.

Life.ru раскрыл способы защиты дачи и мебели от короеда и других вредителей
Life.ru раскрыл способы защиты дачи и мебели от короеда и других вредителей

Ранее Life.ru. раскрыл цену самого большого жилья в России. Квартира площадью более 1,6 тысячи квадратных метров стоимостью 2,8 миллиарда рублей выставлена на продажу. Она расположено в Москве на Минской улице.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar