Лишившийся обеих ног боец СВО намерен вернуться на фронт с невестой

Российский военнослужащий Сергей Кротов, лишившийся обеих ног в зоне специальной военной операции, несмотря на травмы, намерен продолжить службу вместе со своей невестой. Историю 23-летнего штурмовика передаёт RT.

Трагедия произошла в августе 2024 года при проведении разведывательной операции на одном из направлений. Во время продвижения к вражеским позициям Кротов подорвался на противопехотной мине, в результате чего мгновенно лишился ступни левой ноги. Несмотря на шок и острую боль, боец сохранил самообладание и сумел самостоятельно наложить жгут.

Однако при эвакуации, когда он опираясь на плечо товарища, пытался добраться до укрытия, произошёл второй подрыв. Это привело к ампутации правой ноги по колено. После экстренного хирургического вмешательства в военном госпитале Донецка, бойца транспортировали для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинское учреждение Санкт-Петербурга.

Несмотря на полученную инвалидность, Кротов решительно настроен продолжить службу Родине. В настоящее время он проходит интенсивное обучение по специальности «инструктор беспилотных летательных аппаратов», осваивая тонкости управления и применения современных БПЛА. Его невеста, вдова погибшего сослуживца, выразила полную солидарность с этим решением и также приступила к изучению данной военной специальности.

«Нам есть за что мстить врагу. Поэтому решили теперь стать инструкторами для операторов БПЛА, которых готовят на полигонах в тыловой зоне проведения СВО. Надеемся, что обучение должно дать нам дорогу на фронт», — ответил военнослужащий.

Тем не менее, как отмечают сами возлюбленные, на их пути возникли определённые препятствия. Согласно официальной позиции военного руководства, Кротов не может быть допущен к полноценной службе в зоне боевых действий из-за ампутации. Его избраннице могли предложить только штабную должность в тылу, поскольку она женщина. Однако пара сохраняет оптимизм и надеется, что получение квалификации позволит им вносить весомый вклад на фронте.

