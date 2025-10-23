«Лада» расторгла контракт с внуком легендарного Владислава Третьяка

Тольяттинская «Лада» расторгла контракт с вратарём Максимом Третьяком — внуком легендарного советского хоккеиста и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Об этом сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

29-летний голкипер провёл за команду три матча в текущем сезоне, во всех из которых «Лада» потерпела поражение. В прошлом году Третьяк сыграл восемь игр и летом продлил контракт ещё на один сезон.

Максим Третьяк — внук легендарного советского вратаря и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Его профессиональная карьера началась в системе ЦСКА, где он провёл несколько сезонов, но не сумел закрепиться в основном составе.

Позже голкипер выступал за «Адмирал», рижское «Динамо» и «Сочи». В КХЛ Третьяк так и не стал основным вратарём, чаще выходя на лед в статусе резервного игрока. При этом его фамилия всегда привлекала внимание болельщиков и СМИ — многие возлагали на него большие надежды, ожидая повторения карьеры деда.

В «Ладе» Максим Третьяк появился в 2023 году. Клуб тогда возвращался в КХЛ после нескольких лет в ВХЛ и рассчитывал на опытного вратаря для усиления состава. Однако закрепиться в основе Третьяку не удалось: в этом сезоне он провёл три матча, и все они завершились поражениями.

Расторжение контракта по соглашению сторон стало ожидаемым решением на фоне неудачного старта сезона — «Лада» идёт на предпоследнем месте в Западной конференции и активно перестраивает команду.