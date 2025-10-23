Австрийский лыжник объяснил нецензурную ругань в адрес олимпийской чемпионки Степановой

Австрийский лыжник Мика Фермойлен прокомментировал свои нецензурные высказывания в адрес российской олимпийской чемпионки Вероники Степановой. Его слова передаёт издание Odds.ru.

Он подчеркнул, что не испытывает личной неприязни к россиянам и считает себя другом российского народа. Однако, по словам Фермойлена, его возмутила позиция Степановой, которая, тренируясь в Австрии, критикует западные страны в своих социальных сетях.

«Если ей здесь так плохо, непонятно, зачем приезжать, — сказал Фермойлен.

За плечами Фермойлена два олимпийских выступления, а также второе место на чемпионате мира 2023 года. Степанова же завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в 2022 году в составе эстафетной команды.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил глубокое разочарование из-за решения FIS не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. Тем не менее он отметил, что страна продолжит работу с отстаиванием интересов.