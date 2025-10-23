Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 10:28

Австрийский лыжник объяснил нецензурную ругань в адрес олимпийской чемпионки Степановой

Мика Фермойлен и Вероника Степанова. Обложка © ТАСС / ZUMA, © ТАСС / Донат Сорокин

Мика Фермойлен и Вероника Степанова. Обложка © ТАСС / ZUMA, © ТАСС / Донат Сорокин

Австрийский лыжник Мика Фермойлен прокомментировал свои нецензурные высказывания в адрес российской олимпийской чемпионки Вероники Степановой. Его слова передаёт издание Odds.ru.

Он подчеркнул, что не испытывает личной неприязни к россиянам и считает себя другом российского народа. Однако, по словам Фермойлена, его возмутила позиция Степановой, которая, тренируясь в Австрии, критикует западные страны в своих социальных сетях.

«Если ей здесь так плохо, непонятно, зачем приезжать, — сказал Фермойлен.

За плечами Фермойлена два олимпийских выступления, а также второе место на чемпионате мира 2023 года. Степанова же завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в 2022 году в составе эстафетной команды.
Российская лыжница расплакалась после недопуска на Олимпиаду-2026
Российская лыжница расплакалась после недопуска на Олимпиаду-2026

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил глубокое разочарование из-за решения FIS не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. Тем не менее он отметил, что страна продолжит работу с отстаиванием интересов.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar