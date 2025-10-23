В РПЦ рассказали, как малоимущие смогут жертвовать десятину храму

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с изданием «Абзац» поделился размышлениями о значении добровольных пожертвований на нужды Церкви. Он напомнил, что в православной традиции существует понятие десятины — отдания части дохода на церковное служение.

Священнослужитель пояснил, что в современных реалиях, когда доходы у людей могут быть скромными, это служение не обязательно должно выражаться в денежном эквиваленте. Он подчеркнул, что для тех, кому сложно выделить фиксированную сумму, существует множество иных путей проявления заботы. В таком случае, по его словам, личное участие в делах общины, благотворительные поступки или совершение добрых дел могут стать равноценной формой духовного вклада.

Относительно размера пожертвования отец Феодорит указал, что не существует жёстких предписаний по сумме, которую верующий должен отдать. Всё определяется индивидуально: исходя из личных потребностей человека, его жизненных обстоятельств и возможностей.

Ранее представители РПЦ высказывали мнение о негативном влиянии больших денег на женщин, утверждая, что даже 100 тысяч рублей могут вызвать сильное беспокойство и не принесут счастья. Подчёркивалось, что истинно верующая женщина из 100 тысяч рублей пожертвует 90 тысяч храму.