Пропавшая на Крымском мосту собака Буся вернулась к хозяевам

Собака по кличке Буся, пропавшая в начале сентября в районе Крымского моста, была обнаружена спустя полтора месяца в Краснодаре. Информация о нахождении животного появилась Telegram-чата, посвящённого её поискам.

Питомец преодолел около двухсот километров прежде, чем его нашли в районе одного из жилых комплексов города. Поиски продолжались более месяца, при этом обстоятельства исчезновения оставались невыясненными. Собака могла потеряться до переезда через мост, непосредственно на нём или уже после пересечения пролива.

Обнаружение Буси произошло в ночь с 22 на 23 октября, когда животное заметили возле жилого комплекса «Новая Елизаветка» в Краснодаре худенькой и со сбитыми лапами. Хозяин, получив информацию о возможном местонахождении питомца, немедленно выехал на место. При первой встрече уставшая от долгих скитаний собака не сразу проявила доверие к человеку, несмотря на его попытки подозвать её. Проявив понимание к страху, владелец решил отойти в сторону и отправился отдыхать в свой автомобиль. В этот момент произошло трогательное воссоединение — Буся самостоятельно запрыгнула в машину к хозяину, признав его.

Напомним, что Буся потерялась в сентябре. Семья из четырёх человек выехала из Алушты. Сначала собака была с ними, но потом неизвестным образом пропала. Хозяева обнаружили отсутствие питомца в автомобиле только ночью, когда Крымской мост удалось проехать.