«Мог бы выглядеть дураком»: В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа

Польская журналистка и Магдалена Гурницкая-Партыка считает, что отмена встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным была связана с советами госсекретаря Марко Рубио. Об этом она сообщила в интервью изданию Fakt

«Прежде всего следует отметить роль Марко Рубио. Он хочет защитить Дональда Трампа от публичного поражения перед Путиным. Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром», — заявила журналистка.

Госсекретарь считал, что если бы встреча не привела к компромиссу, это стало бы серьёзным поражением для Трампа, который в прошлом прославился как инициатор мирных процессов на Ближнем Востоке.

Накануне Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Также Трамп ввёл санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.