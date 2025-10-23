Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 11:04

«Колоссальное давление»: Захарова отреагировала на упрёки Трампа в адрес России

Захарова отреагировала на упрёки Трампа в адрес России

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала двойственную позицию президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Она отметила, что это может быть связано с сильным давлением, которому подвергается американский лидер.

«Я хочу просто сказать о том, что, безусловно, каждый день оказывается колоссальное давление по этой теме, в том числе через огромное количество вопросов. И это же не институализированные вопросы, они просто выкрикиваются, вклиниваются. Идёт волна разных оценок с разной эмоциональной градацией», — объяснила Захарова в беседе с «Царьградом».

Дипломат также отметила, что у американских властей имеется свой подход к переговорам.

«Белый и чёрный Трамп»: Психолог объяснила отмену встречи двух лидеров в Будапеште
«Белый и чёрный Трамп»: Психолог объяснила отмену встречи двух лидеров в Будапеште

Напомним, накануне Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Также Трамп ввёл санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar