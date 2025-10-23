«Колоссальное давление»: Захарова отреагировала на упрёки Трампа в адрес России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала двойственную позицию президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Она отметила, что это может быть связано с сильным давлением, которому подвергается американский лидер.



«Я хочу просто сказать о том, что, безусловно, каждый день оказывается колоссальное давление по этой теме, в том числе через огромное количество вопросов. И это же не институализированные вопросы, они просто выкрикиваются, вклиниваются. Идёт волна разных оценок с разной эмоциональной градацией», — объяснила Захарова в беседе с «Царьградом».

Дипломат также отметила, что у американских властей имеется свой подход к переговорам.

Напомним, накануне Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Также Трамп ввёл санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.