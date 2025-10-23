Верховный суд вернул России Ивановский завод тяжёлого станкостроения

Верховный суд России принял решение о возвращении в государственную собственность ОАО «Ивановский завод тяжёлого станкостроения». Объект имеет стратегическое значение для обороноспособности и безопасности страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Верховный суд рассмотрел иск к АО «ИЗТС», ООО «Техинвест», ООО «Инвестпроект», а также физическим лицам об истребовании в пользу государства акций ОАО «Ивановский завод тяжёлого станкостроения», АО «ИЗТС» и АО «Станки и инструмент»», — говорится в сообщении суда.

В ходе судебного процесса было установлено, что в декабре 1992 года комитет по управлению имуществом администрации Ивановской области принял решение о преобразовании Ивановского завода тяжёлого станкостроения в акционерное общество. После этого имущество предприятия было внесено в его уставный капитал, что было признано незаконным. Распоряжение государственным предприятием было произведено с превышением полномочий и без необходимого в таких случаях решения правительства РФ, что привело к незаконному отчуждению имущества из государственной собственности.

«В итоге судебная коллегия по экономическим спорам отменила решения апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение суда первой инстанции», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в марте текущего года суд отклонил апелляцию Генпрокуратуры касающуюся национализации Ивановского завода тяжёлого станкостроения (ИЗТС), оставив предприятие в собственности бывших владельцев. Ведомство добивалось возвращения завода государству, мотивируя это тем, что в 1990-е годы передача активов Комитетом имущества Ивановской области была произведена без необходимых разрешений.