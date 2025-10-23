Сектор Газа
23 октября, 11:02

Сергей Жигунов вышел на связь с поклонниками после тяжёлого личного горя

Обложка © Александр Щербак/ТАСС

Актёр и режиссёр Сергей Жигунов не смог приехать на кинофестиваль «Святой Владимир» в Севастополе из-за семейной трагедии. Об этом он сообщил в своих соцсетях после появления сообщений о его неожиданном отсутствии на мероприятии.

«В нашей семье произошло большое горе — потеря близкого человека. Я переживаю, что зрители могли подумать, будто я просто передумал ехать или нарушил договорённости. Это не так», — написал артист.

На фестивале должны были показать новый фильм Жигунова «Три друга, клад и матрос Кошка», съёмки которого проходили именно в Севастополе. Также была запланирована творческая встреча с режиссёром.

Жигунов извинился перед жителями города и пообещал приехать в Севастополь позже, чтобы лично представить картину и пообщаться с публикой.

Сергей Жигунов: справка

Сергей Жигунов — российский актёр, режиссёр и продюсер, заслуженный артист России. Родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону. Окончил Щукинское театральное училище, после чего начал работать в театре имени Евгения Вахтангова.

Широкую известность Жигунову принесла роль лейтенанта Александра Беловa в фильме «Гардемарины, вперёд!» (1987), которая сделала его одним из самых популярных актёров конца 1980-х годов. В последующие годы он сыграл десятки ролей в кино и на телевидении, включая картины «Гардемарины-III», «Королева Марго», «Ревизор», «Графиня де Монсоро», «Дворик», «Моя прекрасная няня» и другие.

Помимо актёрской карьеры, Жигунов активно работает как продюсер и режиссёр. Он возглавлял Гильдию актёров России, занимался производством сериалов и фильмов, в том числе адаптаций зарубежных проектов. В последние годы сосредоточился на режиссуре — одной из его последних работ стала приключенческая лента «Три друга, клад и матрос Кошка», снятая в Севастополе.

Марина Фещенко
