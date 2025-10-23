Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 11:08

Запорожская АЭС снова подключена к внешнему питанию

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь подключена к внешнему энергоснабжению — дизель-генераторы, обеспечивавшие питание собственных нужд станции последние 30 дней, отключены и переведены в резерв. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

Как уточняется, в 13:00 четверга энергоблоки были переподключены на блочные трансформаторы после завершения ремонта линии электропередачи «Днепровская» 750 кВ, повреждённой в результате удара ВСУ.

Ремонтные работы начались 18 октября. В МИД России ранее отмечали, что их проведение стало возможным после сложных консультаций и получения гарантий безопасности со стороны Киева.

В Госдуме пригрозили Украине ударить туда, «где будет очень больно»
В Госдуме пригрозили Украине ударить туда, «где будет очень больно»

Напомним, внешнее электроснабжение ЗАЭС было прервано 23 сентября, когда в результате обстрела отключилась линия «Днепровская». Все это время станция работала от резервных дизель-генераторов, обеспечивающих системы безопасности. Резервная линия «Ферросплавная-1» была выведена из строя ещё в мае.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

На Западе допустили сценарий «Фукусимы» на Запорожской АЭС
На Западе допустили сценарий «Фукусимы» на Запорожской АЭС
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar