Запорожская АЭС снова подключена к внешнему питанию

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь подключена к внешнему энергоснабжению — дизель-генераторы, обеспечивавшие питание собственных нужд станции последние 30 дней, отключены и переведены в резерв. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

Как уточняется, в 13:00 четверга энергоблоки были переподключены на блочные трансформаторы после завершения ремонта линии электропередачи «Днепровская» 750 кВ, повреждённой в результате удара ВСУ.

Ремонтные работы начались 18 октября. В МИД России ранее отмечали, что их проведение стало возможным после сложных консультаций и получения гарантий безопасности со стороны Киева.

Напомним, внешнее электроснабжение ЗАЭС было прервано 23 сентября, когда в результате обстрела отключилась линия «Днепровская». Все это время станция работала от резервных дизель-генераторов, обеспечивающих системы безопасности. Резервная линия «Ферросплавная-1» была выведена из строя ещё в мае.