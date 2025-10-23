Самый титулованный скрипач России обвиняет бывшую жену и её сына в краже на 120 млн

Самый титулованный скрипач России Сергей Кравченко обвиняет свою бывшую жену Ли Ё Хи и её сына Иоханна в краже. Он утверждает, что из дома пропала внушительная коллекция скрипок, включая инструменты Гварнери и Вианича, 13,3 тысячи евро налички, загранпаспорта и iPhone 7. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Коллекция музыкальных инструментов и смычков, собранная Кравченко за годы карьеры, была оценена более чем в 120 миллионов рублей. Пропали дорогие скрипки, включая привезённые из Италии и Франции, а также 58 редких смычков. Кравченко утверждает, что пасынок уже переводил деньги без разрешения, а также присвоил себе скрипку Perevne.

Сам Иоханн утверждает, что до развода с кореянкой Кравченко сам отдал ему крупную сумму денег, а скрипка Perevne и вовсе всегда принадлежала ему. Адвокат Иоханна заявил, что уголовное дело не возбудили, несмотря на заявления, поданные скрипачом.

Ранее Life.ru сообщал, что экс-кандидатка в президенты России Рада Русских стала ответчиком в судебном иске, поданном её бывшей деловой партнёршей. Она потребовала от бизнес-вумен публичных извинений и компенсации в размере почти четырёх миллионов рублей за обвинения в краже косметического бренда и последующем падении продаж.