Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 11:43

Самый титулованный скрипач России обвиняет бывшую жену и её сына в краже на 120 млн

Обложка © Wikipedia / Moscow Conservatory

Обложка © Wikipedia / Moscow Conservatory

Самый титулованный скрипач России Сергей Кравченко обвиняет свою бывшую жену Ли Ё Хи и её сына Иоханна в краже. Он утверждает, что из дома пропала внушительная коллекция скрипок, включая инструменты Гварнери и Вианича, 13,3 тысячи евро налички, загранпаспорта и iPhone 7. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Коллекция музыкальных инструментов и смычков, собранная Кравченко за годы карьеры, была оценена более чем в 120 миллионов рублей. Пропали дорогие скрипки, включая привезённые из Италии и Франции, а также 58 редких смычков. Кравченко утверждает, что пасынок уже переводил деньги без разрешения, а также присвоил себе скрипку Perevne.

Сам Иоханн утверждает, что до развода с кореянкой Кравченко сам отдал ему крупную сумму денег, а скрипка Perevne и вовсе всегда принадлежала ему. Адвокат Иоханна заявил, что уголовное дело не возбудили, несмотря на заявления, поданные скрипачом.

Александра Васильева задержали на границе США после кражи бриллиантов из Лувра
Александра Васильева задержали на границе США после кражи бриллиантов из Лувра

Ранее Life.ru сообщал, что экс-кандидатка в президенты России Рада Русских стала ответчиком в судебном иске, поданном её бывшей деловой партнёршей. Она потребовала от бизнес-вумен публичных извинений и компенсации в размере почти четырёх миллионов рублей за обвинения в краже косметического бренда и последующем падении продаж.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar