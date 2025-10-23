Захарова назвала ничтожным и нелегитимным проект трибунала ЕС против России

Создаваемый в ЕС трибунал против России будет «ничтожным и нелегитимным», а присоединение к нему любой страны вызовет «крайне враждебные последствия». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Работы и решения данной нелегитимной структуры, если она когда-нибудь увидит свет, будут для нас ничтожны. Присоединение к ней любого государства будем расценивать как крайне враждебный демарш с неизбежными последствиями», — подчеркнула дипломат на брифинге.

Захарова резко осудила инициативу ЕС, назвав её инструментом политических расправ, не имеющим ничего общего с правдой, справедливостью и правопорядком. Она предупредила о катастрофических последствиях этого проекта как для его авторов, так и для международных трибуналов, поскольку он нарушает базовые принципы международного права.

Напомним, что 6 октября генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сообщил о ведущейся работе по созданию так называемого «спецтрибунала», направленного против России. При этом данный процесс столкнулся с вопросом финансирования, поскольку для функционирования трибунала требуются денежные средства от государств-членов Евросоюза или их партнёров.