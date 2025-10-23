В Подмосковье подросткам впервые имплантировали клапан сердца через сосуды

Детский научно-клинический центр имени Рошаля стал первым учреждением, где подросткам успешно провели имплантацию клапана сердца с использованием внутрисосудистого доступа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В кардиологическое отделение областной больницы были госпитализированы двое подростков 17 лет с врождёнными заболеваниями сердца, нуждающиеся в замене клапана лёгочной артерии. У одного из юношей, помимо основного диагноза, был выявлен стеноз аортального клапана, из-за чего он испытывал выраженную одышку даже при незначительных физических усилиях. Вторая пациентка страдала тетрадой Фалло, проявлявшейся периодическими болями в области сердца.

Врачи провели подросткам эндоваскулярную имплантацию клапанных систем – современную и щадящую процедуру замены сердечного клапана. Операции были выполнены через небольшой прокол в бедренной вене, что позволило минимизировать травматичность. Для каждого пациента был индивидуально подобран тип клапана: юноше установили баллонорасширяемый эндоваскулярный клапан, а девушке – саморасширяющийся.

Оба вмешательства прошли без осложнений. Состояние пациентов стабильное, и они готовятся к выписке из больницы.

