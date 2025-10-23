В России решили сдвинуть сроки запуска категории МСП+

В России отложили запуск новой категории для компаний, находящихся между малыми и средними предприятиями (МСП) и крупным бизнесом. Изначально планировалось, что новая категория начнёт функционировать в 2025 году.





В Минэкономразвития пояснили, что в настоящее время в законодательстве отсутствует чёткое определение для категории МСП+, поэтому в рамках федерального проекта не предусмотрены меры поддержки для таких компаний. Однако в министерстве отметили, что продолжается обсуждение возможности расширения категорий предпринимателей и выделения компаний, превышающих порог средних предприятий.

«Введение нового механизма перенесено на более поздний срок из-за необходимости детальной проработки», — приводит газета «Известия» слова члена координационного совета «Деловой России» Алексея Кучмина.

Как считает эксперт, пилотный проект запустят не раньше 2026 года. По мнению Кучмина, отложить введение механизма пришлось из-за необходимости более тщательной подготовки. Он подчеркнул, что нужно уточнить ключевые параметры, такие как пороги выручки и численности компаний, а также разработать четкие правила выхода из программы поддержки.

