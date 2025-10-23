Житель Липецка подал в суд на магазин из-за 15 рублей, и теперь должен выплатить 40 тысяч

Житель Липецка подал в суд на магазин из-за разницы в 15 рублей между ценой товара на витрине и на кассе, но проиграл и теперь заплатит 40 тысяч рублей судебных издержек. Об этом случае сообщает RT.

Мужчина хотел купить напиток, но на кассе оказалось, что он стоит на 15 рублей дороже, чем было на ценнике. Сотрудники магазина объяснили, что низкая цена доступна лишь по скидке, и предложили применить скидочную карту другого покупателя, а также извинились, даже готовы были отдать товар бесплатно. Покупатель оскорбился, купил напиток без скидки, сфотографировал ценник и обратился в суд.

Суд отклонил иск, посчитав действия истца злоупотреблением законом «О защите прав потребителей», так как магазин предпринял все возможные меры для урегулирования конфликта. Истца обязали также оплатить судебные издержки — 40 тысяч рублей.

А вот житель Уфы одержал победу в многолетнем судебном процессе против магазина, добившись через Верховный суд Башкирии права получить оплаченный телевизор LG по первоначальной цене в 480 рублей. Эта сумма оказалась в 100 раз ниже рыночной стоимости техники.