23 октября, 12:04

Житель Уфы попытался вывезти в Узбекистан редкий советский рубль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel_D

Таможенники задержали жителя Уфы при попытке вывезти в Ташкент редкую монету, датируемую советским периодом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Изъятая у россиянина редкая монета. Фото © Telegram / Mash Batash

Как сообщается, при досмотре багажа у пассажира был найден серебряный рубль 1921 года, являющийся первой монетой, выпущенной после образования СССР. Мужчина заявил, что не знал о ценности монеты и взял её как сувенир. Монета была изъята, а в отношении владельца возбуждено административное дело в связи с этим инцидентом.

Россиянка разбила пять бутылок виски на таможне в Петербурге, не желая их декларировать
Ранее сотрудники ФТС и ФСБ РФ смогли задержать крупную партию кокаина, ввезённую в Россию морским транспортом из Эквадора. Общий вес изъятого наркотика составил 1,5 тонны.

Мария Любицкая
