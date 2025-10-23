Житель Уфы попытался вывезти в Узбекистан редкий советский рубль

Как сообщается, при досмотре багажа у пассажира был найден серебряный рубль 1921 года, являющийся первой монетой, выпущенной после образования СССР. Мужчина заявил, что не знал о ценности монеты и взял её как сувенир. Монета была изъята, а в отношении владельца возбуждено административное дело в связи с этим инцидентом.