Житель Уфы попытался вывезти в Узбекистан редкий советский рубль
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel_D
Таможенники задержали жителя Уфы при попытке вывезти в Ташкент редкую монету, датируемую советским периодом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Изъятая у россиянина редкая монета. Фото © Telegram / Mash Batash
Как сообщается, при досмотре багажа у пассажира был найден серебряный рубль 1921 года, являющийся первой монетой, выпущенной после образования СССР. Мужчина заявил, что не знал о ценности монеты и взял её как сувенир. Монета была изъята, а в отношении владельца возбуждено административное дело в связи с этим инцидентом.
Ранее сотрудники ФТС и ФСБ РФ смогли задержать крупную партию кокаина, ввезённую в Россию морским транспортом из Эквадора. Общий вес изъятого наркотика составил 1,5 тонны.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.