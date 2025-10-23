Путин высказался в пользу поддержки российских семей вместо хаотичной миграции

Россия не разделяет подход других стран к решению демографических проблем. В отличие от государств, делающих ставку на неконтролируемую миграцию, которая может дестабилизировать ситуацию внутри страны, российская сторона выбирает иной путь. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по демографии.

«Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов, вплоть до фактического поощрения неконтролируемой — именно неконтролируемой, даже хаотичной — миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и культурной самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что приоритетом является всесторонняя поддержка семей. Он также отметил, что будущее России зависит от сохранения культурного многообразия и укрепления государственного суверенитета.

По словам Путина, для решения демографических проблем необходимо развивать внутренний потенциал страны, заботиться о численности коренных народов России, поддерживать многодетные семьи и программы возвращения соотечественников. Он уверен, что именно в этом заключается залог будущего: в сохранении культурного разнообразия и сильном суверенитете.

Ранее сообщалось, что Путин открыл первое заседание Совета, ответственного за реализацию государственной политики в области демографии и семьи. В ходе мероприятия президент назвал поддержку семей однозначным приоритетом. По его словам, это важнейшее направление национальных проектов.