Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 октября, 12:40

Путин пошутил, что Голикова «проела ему всю плешь» с вопросами поддержки семей

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин в шутку отметил, что вице-премьер Татьяна Голикова постоянно обращается к нему с вопросами о поддержке семей с детьми. Российский лидер заявил на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, что она ему уже «всю плешь проела».

Путин пошутил, что Голикова «проела ему всю плешь» с вопросами поддержки семей. Видео ©Life.ru

«Татьяна Алексеевна постоянно, постоянно всем своим коллегам в правительстве и мне тоже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи», — сказал Путин.

При этом президент уверен, что такая инициатива со стороны вице-премьера очень правильная и без этого очень трудно решать демографические проблемы.

Путин: Рождение ребёнка должно повышать статус семьи, а не осложнять жизнь
Путин: Рождение ребёнка должно повышать статус семьи, а не осложнять жизнь

Ранее сама Татьяна Голикова заявляла, что благодаря продлению программы материнского капитала жилищные вопросы смогли решить около 10 миллионов российских семей. Кроме того, более 880 тысяч семей получили поддержку в виде выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Татьяна Голикова
  • Политика России
  • Политика
