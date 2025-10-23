Глава государства Владимир Путин в шутку отметил, что вице-премьер Татьяна Голикова постоянно обращается к нему с вопросами о поддержке семей с детьми. Российский лидер заявил на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, что она ему уже «всю плешь проела».

Путин пошутил, что Голикова «проела ему всю плешь» с вопросами поддержки семей. Видео ©Life.ru

«Татьяна Алексеевна постоянно, постоянно всем своим коллегам в правительстве и мне тоже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи», — сказал Путин.

При этом президент уверен, что такая инициатива со стороны вице-премьера очень правильная и без этого очень трудно решать демографические проблемы.

Ранее сама Татьяна Голикова заявляла, что благодаря продлению программы материнского капитала жилищные вопросы смогли решить около 10 миллионов российских семей. Кроме того, более 880 тысяч семей получили поддержку в виде выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.