Глава РСПП предупредил о росте цен при повышении НДС, но всего на 1%

Повышение НДС на 2% может спровоцировать рост потребительских цен. Данное заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, уточнив, что инфляционный эффект составит около 1%.

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что повышение НДС на 2% приведёт к росту цен. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По оценке Шохина, влияние повышения НДС будет носить единовременный характер и постепенно нивелируется со временем. Для отдельных категорий бизнеса, имеющих возможность возмещать этот налог, данное изменение не создаст существенных проблем. Однако эксперт обратил внимание на потенциальные сложности для малого и микробизнеса в связи с планами по снижению порога упрощённой системы налогообложения.

«Сейчас порог — 60 миллионов рублей, предлагается 10. Мы предлагаем снизить этот порог для уплаты НДС тем, кто платит в системе упрощённого налогообложения, с 60 до 30 миллионов, с тем чтобы действительно можно было бы адаптироваться к этому», — отметил глава РСПП.

Напомним, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поднятии ставки НДС на 2%: с 20% до 22% с 2026 года. Дополнительные поступления в федеральный бюджет составят 1,187 трлн рублей в 2026 году и 1,559 трлн рублей в 2027-м.