Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 12:55

Юрий Николаев опроверг слухи о проблемах с лёгкими

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

79-летний телеведущий Юрий Николаев прокомментировал слухи о своей госпитализации. Он опроверг информацию о проблемах с лёгкими и сообщил, что уже вернулся домой и чувствует себя прекрасно. Николаев также отметил, что его карьера продолжается активно, а в ближайших планах — проведение корпоративных мероприятий.

«Я дома уже и великолепно себя чувствую. <...> Не знаю, откуда вся эта информация, не собираюсь комментировать», — цитирует Николаева 360.ru.

Культового американского телеведущего Гамбэла срочно госпитализировали
Культового американского телеведущего Гамбэла срочно госпитализировали

Ранее Life.ru сообщал, что Юрия Николаева госпитализировали с обострением хронических проблем с лёгкими. Телеведущий якобы подхватил вирус, после чего у него начались одышка, кашель, слабость и головокружение. Симптомы не проходили, а даже усиливались, из-за чего Николаев едва мог говорить.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar