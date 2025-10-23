Юрий Николаев опроверг слухи о проблемах с лёгкими

79-летний телеведущий Юрий Николаев прокомментировал слухи о своей госпитализации. Он опроверг информацию о проблемах с лёгкими и сообщил, что уже вернулся домой и чувствует себя прекрасно. Николаев также отметил, что его карьера продолжается активно, а в ближайших планах — проведение корпоративных мероприятий.

«Я дома уже и великолепно себя чувствую. <...> Не знаю, откуда вся эта информация, не собираюсь комментировать», — цитирует Николаева 360.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что Юрия Николаева госпитализировали с обострением хронических проблем с лёгкими. Телеведущий якобы подхватил вирус, после чего у него начались одышка, кашель, слабость и головокружение. Симптомы не проходили, а даже усиливались, из-за чего Николаев едва мог говорить.