Папа Римский и король Британии помолились вместе впервые за 500 лет

Историческое событие произошло в Сикстинской капелле, где Папа Римский Лев XIV и британский монарх Карл III совершили совместную молитву под знаменитой фреской Микеланджело «Страшный суд». Об этом сообщил информационный портал Vatican News, ведущий прямую трансляцию церемонии.

Это первая за последние 500 лет совместная молитва главы Римско-католической церкви и верховного правителя Церкви Англии, что знаменует важный этап в межконфессиональном диалоге. Королевскую чету, прибывшую в Ватикан с официальным визитом, сопровождала супруга монарха Камилла. Богослужение проводилось на двух языках — английском и латинском, подчёркивая единство христианских традиций.

Особая символичность этого события отмечается тем, что последний раз подобное духовное единство наблюдалось в 1534 году, когда английским парламентом был принят акт о супрематии, провозгласивший разрыв с Римско-католической церковью.

Программа визита британского монарха также включает экуменическое богослужение в Папской базилике Святого Павла, где Карлу III будет присвоен почётный титул «королевского собрата» в знак признания духовного братства. Для этого события изготовлено специальное кресло с королевским гербом, которое сохранится в базилике для будущих визитов британского монарха.

