19-летняя внучка Маслякова похвасталась пышными формами в откровенном корсете

19-летняя Таисия Маслякова — внучка легендарного ведущего КВН — делится провокационными снимками в своём блоге в соцсетях. В её сторис недавно появились фотографии, на которых она позирует в откровенном корсете, почти не прикрывающем бюст.

Таисия показала фото в откровенном корсете. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maslyakovaat

Это первое появление Таисии в соцсетях за последнее время. В августе она опубликовала фотографии с празднования своего 19-летия, которые вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков. Многие раскритиковали её за откровенный образ и предположили, что девушка злоупотребляет косметическими процедурами. Комментарии были довольно резкими.

Ранее 49-летняя Дана Борисова показала фигуру в купальнике на фото с отдыха. Многие фанаты поддержали телеведущую и посоветовали другим звёздам почаще себя показывать «настоящими». Однако некоторые раскритиковали Борисову за лишний вес, указывая на несовершенства её тела.