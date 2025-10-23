Сектор Газа
23 октября, 12:57

19-летняя внучка Маслякова похвасталась пышными формами в откровенном корсете

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maslyakovaat

19-летняя Таисия Маслякова — внучка легендарного ведущего КВН — делится провокационными снимками в своём блоге в соцсетях. В её сторис недавно появились фотографии, на которых она позирует в откровенном корсете, почти не прикрывающем бюст.

Таисия показала фото в откровенном корсете. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maslyakovaat

Это первое появление Таисии в соцсетях за последнее время. В августе она опубликовала фотографии с празднования своего 19-летия, которые вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков. Многие раскритиковали её за откровенный образ и предположили, что девушка злоупотребляет косметическими процедурами. Комментарии были довольно резкими.
Ранее 49-летняя Дана Борисова показала фигуру в купальнике на фото с отдыха. Многие фанаты поддержали телеведущую и посоветовали другим звёздам почаще себя показывать «настоящими». Однако некоторые раскритиковали Борисову за лишний вес, указывая на несовершенства её тела.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Наталья Демьянова
