Дана Борисова показала фигуру в купальнике на фото с отдыха

49-летняя телеведущая Дана Борисова проводит отпуск в Египте, где посвящает время пляжному отдыху и фотосессиям. Откровенные снимки в купальнике звезда опубликовала в запрещённой социальной сети, отметив, что на всех кадрах она предстала перед фанатами без фотошопа.

Борисова появилась перед аудиторией в белом слитном купальнике, дополнив образ небрежной укладкой.

Дана Борисова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

«Новые фото в купальнике. Фотошоп тела не практикую, поэтому ловите как есть», — написала Борисова.

Многие фанаты поддержали телеведущую и посоветовали другим звёздам почаще себя показывать «настоящими». Однако некоторые раскритиковали Борисову за лишний вес, указывая на несовершенства её тела.

Известно, что Дана неоднократно обращалась к услугам пластических хирургов и косметологов, экспериментируя с внешностью. Среди процедур она упоминала нитевой лифтинг — безоперационную методику подтяжки лица с помощью саморассасывающихся нитей, которые создают каркас, подтягивают ткани и стимулируют выработку коллагена.

Ранее дочь телеведущей Даны Борисовой 18-летняя Полина, поделилась новостью о начале своих новых отношений. Её избранником оказался 35-летний Артур Якобсон, продюсер Дмитрия Диброва. После этого события, Полина была отправлена в деревню Белгородской области для перевоспитания. Однако первая попытка оказалась неудачной: девушка отказалась работать дояркой. Жизнь без привычных удобств, таких как курьерская доставка и прислуга, стала для неё неожиданностью. Изначально она продолжала появляться в деревне на каблуках и в откровенных нарядах, но затем осознала неуместность такого вида и переоделась в куртку и косынку.