Семьям с двумя и более детьми предложили выдавать сертификаты на детский отдых

В России могут начать выдавать семьям с двумя и более детьми именные сертификаты на оплату детского отдыха и оздоровления в период новогодних каникул. Такую инициативу предложила группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Законопроект уже направлен на рассмотрение в Правительство.

Такие сертификаты позволят родителям оплачивать путёвки в загородные лагеря и санатории, включая стоимость проезда. Порядок предоставления будет определён Правительством.

«Каждая семья в России, независимо от места проживания и достатка, должна иметь возможность отправить своего ребёнка на оздоровление. Причём не только летом, но и в период зимних каникул. Нужно всем, наконец, понять, что демография заключается не только в увеличении рождаемости, но и в заботе о здоровье подрастающего поколения. Мы никогда не добьёмся улучшения демографических показателей, если наши дети будут расти уставшими и больными», — заявил Слуцкий.

Сегодня на федеральном уровне бесплатные путёвки предоставляются лишь отдельным категориям детей, таким как дети-сироты и дети с инвалидностью. Существующие региональные меры поддержки отличаются по условиям, размерам компенсаций и перечню доступных учреждений. В результате малообеспеченные семьи и жители сельской местности часто не имеют возможности оплатить путёвки или проезд к месту отдыха. При этом предложенная инициатива поможет устранить эту несправедливость.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул необходимость того, чтобы многодетная семья стала нормой жизни в России. Он отметил это на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, добавив, что всё больше граждан стремятся к многодетности. Государство, по его словам, должно создать для этого благоприятные условия, включая финансовую поддержку и развитие социальной инфраструктуры.