Сырников из «Кадетства» не платит алименты сыновьям и задолжал налоговой

Актёр Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», имеет задолженности по алиментам на двоих сыновей и не выплачивает налоги. Бывшая супруга артиста Екатерина Директоренко сообщила Super.ru, что долг по алиментам не только не уменьшился с 730 тысяч до 502 тысяч рублей, как сообщалось ранее, но и вырос.

«Долг он не сократил. И задолженность больше, чем здесь написано, намного — в несколько раз. Кроме того, он не общается ни со мной, ни с детьми», — рассказала Директоренко.

Кроме того, у Кирилла имеется задолженность по налогам на сумму 99 тысяч рублей. Попытки получить комментарий от актёра оказались безуспешными.