Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 13:10

Сырников из «Кадетства» не платит алименты сыновьям и задолжал налоговой

Кирилл Емельянов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ otec_kirill

Кирилл Емельянов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ otec_kirill

Актёр Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», имеет задолженности по алиментам на двоих сыновей и не выплачивает налоги. Бывшая супруга артиста Екатерина Директоренко сообщила Super.ru, что долг по алиментам не только не уменьшился с 730 тысяч до 502 тысяч рублей, как сообщалось ранее, но и вырос.

«Долг он не сократил. И задолженность больше, чем здесь написано, намного — в несколько раз. Кроме того, он не общается ни со мной, ни с детьми», — рассказала Директоренко.

Кроме того, у Кирилла имеется задолженность по налогам на сумму 99 тысяч рублей. Попытки получить комментарий от актёра оказались безуспешными.
Налоговая заблокировала счета блогера Николая Соболева за долг
Налоговая заблокировала счета блогера Николая Соболева за долг

Напомним, Екатерина Директоренко после развода занимается воспитанием двоих детей — 13-летнего Стёпы и 11-летнего Васи. В прошлом году актёр был объявлен в розыск из-за отказа выплачивать алименты в размере 700 тысяч рублей. Сообщалось, задолженность артиста по алиментам составила 502 573 рубля, и производство по взысканию этой суммы началось ещё в 2020 году.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar