Сырников из «Кадетства» не платит алименты сыновьям и задолжал налоговой
Кирилл Емельянов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ otec_kirill
Актёр Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», имеет задолженности по алиментам на двоих сыновей и не выплачивает налоги. Бывшая супруга артиста Екатерина Директоренко сообщила Super.ru, что долг по алиментам не только не уменьшился с 730 тысяч до 502 тысяч рублей, как сообщалось ранее, но и вырос.
«Долг он не сократил. И задолженность больше, чем здесь написано, намного — в несколько раз. Кроме того, он не общается ни со мной, ни с детьми», — рассказала Директоренко.
Кроме того, у Кирилла имеется задолженность по налогам на сумму 99 тысяч рублей. Попытки получить комментарий от актёра оказались безуспешными.
Напомним, Екатерина Директоренко после развода занимается воспитанием двоих детей — 13-летнего Стёпы и 11-летнего Васи. В прошлом году актёр был объявлен в розыск из-за отказа выплачивать алименты в размере 700 тысяч рублей. Сообщалось, задолженность артиста по алиментам составила 502 573 рубля, и производство по взысканию этой суммы началось ещё в 2020 году.
