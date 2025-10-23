Фитнес-клубы премиум-класса Ideal Fitness исчезли в одночасье, оставив клиентов без денег

Сеть фитнес-клубов премиум-класса Ideal Fitness внезапно закрылась, оставив около тысячи клиентов без оплаченных услуг. По предварительным данным, сумма ущерба может достигать десятков миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Фитнес-клубы закрылись, оставив клиентов без оплаченных услуг. Видео © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Клиенты клуба обвиняют руководство сети в том, что они не были предупреждены о закрытии, которое произошло в сентябре – октябре. Важно отметить, что за несколько дней до этого менеджеры клуба активно продавали годовые абонементы с «горячими предложениями» по 80 тысяч рублей. Клиенты обвинили их в том, что клубы не возвращают деньги, а оплата за абонементы проводилась наличными или через карты, что затрудняет возврат средств через банки.

Один из клубов сети находился в элитном отеле Hyatt Regency. Пострадавшие утверждают, что менеджеры отеля направляли их за абонементами в фитнес-клуб. Клиенты уже объединяются, чтобы обратиться в прокуратуру и суд с целью вернуть свои деньги.

Ранее в Петербурге посетительница фитнес-центра впала в кому после тренировки — она потеряла сознание и получила серьёзную травму головы. Пострадавшую доставили в отделение реанимации с аневризмой и осложнениями от травмы. Спортклуб сообщил, что женщина посещала занятия около двух лет и была постоянным клиентом.