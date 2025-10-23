Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 13:49

В Махачкале расстреляли служебного лабрадора, спасавшего людей по всей России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER

Четырёхлетний лабрадор Балбес, участвовавший в поисково-спасательных операциях по всей стране, стал жертвой жестокого нападения в Дагестане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Лабрадор-спасатель по кличке Балбес. Видео © Telegram / Mash Gor

Чёрному лабрадору по кличке Балбес четыре с половиной года. Большую часть жизни он помогал вытаскивать людей из-под завалов, разъезжая с волонтёрами по всей России. Однако в Махачкале хвостатому спасателю оказались не рады — неизвестный расстрелял животное.

Впоследствии ветеринары вытащили из тела пострадавшей собаки 20 дробин. Сейчас Балбес проходит лечение и находится под постоянным наблюдением.

Москвичка швырнула собаку в лифт и жестоко избила ногами в живот
Москвичка швырнула собаку в лифт и жестоко избила ногами в живот

Ранее в Гаджиево Мурманской области мужчина выбросил с пятого этажа собаку, хомяка, рыбок и беременную кошку из-за того, что не смог найти свой пропуск для прохода в закрытый город. По его мнению, документ забрала бывшая жена, и таким образом он решил ей отомстить.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar