В Махачкале расстреляли служебного лабрадора, спасавшего людей по всей России

Четырёхлетний лабрадор Балбес, участвовавший в поисково-спасательных операциях по всей стране, стал жертвой жестокого нападения в Дагестане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Лабрадор-спасатель по кличке Балбес. Видео © Telegram / Mash Gor

Чёрному лабрадору по кличке Балбес четыре с половиной года. Большую часть жизни он помогал вытаскивать людей из-под завалов, разъезжая с волонтёрами по всей России. Однако в Махачкале хвостатому спасателю оказались не рады — неизвестный расстрелял животное.

Впоследствии ветеринары вытащили из тела пострадавшей собаки 20 дробин. Сейчас Балбес проходит лечение и находится под постоянным наблюдением.

Ранее в Гаджиево Мурманской области мужчина выбросил с пятого этажа собаку, хомяка, рыбок и беременную кошку из-за того, что не смог найти свой пропуск для прохода в закрытый город. По его мнению, документ забрала бывшая жена, и таким образом он решил ей отомстить.