Регион
23 октября, 13:30

Суд изъял в доход государства имущество сочинского бизнесмена на 3,9 млрд рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Краснодарский краевой суд подтвердил правомерность решения о передаче государству недвижимости, принадлежащей сочинскому предпринимателю Георгию Татуляну и его компаниям. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Суд рассмотрел апелляцию на решение Адлерского районного суда Сочи. В результате разбирательства имущество общей площадью 47 тысяч квадратных метров, оцененное более чем в 3,9 миллиарда рублей, было изъято в пользу государства.

Иск был подан заместителем Генерального прокурора России и касался компаний «Новый век» и «Эр Севен Груп», а также Георгия, Карины Татулян и Анны Тарасовой.

Решение суда первой инстанции осталось в силе и вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд обратил в доход России имущество экс-мэра Плёса на 1 млрд рублей. По версии прокуратуры, Алексей Шевцов* фактически контролировал в городе рынки недвижимости, общепита и гостиничного бизнеса.

* Внесён Минюстом в реестр иностранных агентов.

Наталья Демьянова
