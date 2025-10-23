Суд обратил в доход России имущество экс-мэра Плёса на 1 млрд рублей

Напомним, в сентябре прокуратура Ивановской области обнаружила, что Шевцов* нарушил антикоррупционное законодательство. В связи с этим ведомство подало в суд иск с требованием конфисковать в пользу России недвижимость, доли в компаниях и взыскать с него незаконно полученные доходы на сумму свыше 1 миллиарда рублей. А в 2024-2025 годах у него и связанных с ним лиц было изъято 26 гектаров земли, признанной незаконно приобретённой. 10 октября Шевцова* внесли в реестр иноагентов.