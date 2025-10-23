Суд обратил в доход России имущество экс-мэра Плёса на 1 млрд рублей
Алексей Шевцов*. Обложка © РИА Новости / Артем Житенев
Решением Приволжского городского суда Ивановской области имущество Алексея Шевцова*, бывшего председателя совета городского поселения Плёс, и его родственников, общая стоимость которого оценивается более чем в 1 миллиард рублей, было обращено в доход государства. Об этом сообщает ТАСС.
Судья Николай Калаев огласил решение суда, согласно которому прокуратура Ивановской области выиграла дело полностью. Заседание, начавшееся накануне и длившееся свыше 12 часов, несмотря на поздний час, не было прервано по решению суда.
Напомним, в сентябре прокуратура Ивановской области обнаружила, что Шевцов* нарушил антикоррупционное законодательство. В связи с этим ведомство подало в суд иск с требованием конфисковать в пользу России недвижимость, доли в компаниях и взыскать с него незаконно полученные доходы на сумму свыше 1 миллиарда рублей. А в 2024-2025 годах у него и связанных с ним лиц было изъято 26 гектаров земли, признанной незаконно приобретённой. 10 октября Шевцова* внесли в реестр иноагентов.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* Внесён Минюстом в реестр иностранных агентов.