23 октября, 10:46

Суд обратил в доход России имущество экс-мэра Плёса на 1 млрд рублей

Алексей Шевцов*. Обложка © РИА Новости / Артем Житенев

Решением Приволжского городского суда Ивановской области имущество Алексея Шевцова*, бывшего председателя совета городского поселения Плёс, и его родственников, общая стоимость которого оценивается более чем в 1 миллиард рублей, было обращено в доход государства. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Николай Калаев огласил решение суда, согласно которому прокуратура Ивановской области выиграла дело полностью. Заседание, начавшееся накануне и длившееся свыше 12 часов, несмотря на поздний час, не было прервано по решению суда.

Напомним, в сентябре прокуратура Ивановской области обнаружила, что Шевцов* нарушил антикоррупционное законодательство. В связи с этим ведомство подало в суд иск с требованием конфисковать в пользу России недвижимость, доли в компаниях и взыскать с него незаконно полученные доходы на сумму свыше 1 миллиарда рублей. А в 2024-2025 годах у него и связанных с ним лиц было изъято 26 гектаров земли, признанной незаконно приобретённой. 10 октября Шевцова* внесли в реестр иноагентов.

* Внесён Минюстом в реестр иностранных агентов.

Наталья Демьянова
