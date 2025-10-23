Экс-мэр Плёса Шевцов* переписал на родственников две трети недвижимости города

Экс-глава Плёса Алексей Шевцов* оформил на членов семьи более двух третей недвижимости города. Как сообщил прокурор Ивановской области Андрей Жугин в ходе прений, это касается порядка ста объектов, включая земельные участки и здания.

«Примечательно и то, что истребуемое сегодня коррупционно нажитое имущество «пряталось по карманам» близких родственников. Многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова*, а впоследствии распределялись между другими родственниками для создания видимости добросовестного приобретения», — цитирует прокурора РИА «Новости». Общая площадь этих участков сопоставима с территорией плесского музея-заповедника.

Напомним, в сентябре прокуратура Ивановской области обнаружила, что бывший депутат Шевцов* нарушил антикоррупционное законодательство. В связи с этим ведомство подало в суд иск с требованием конфисковать в пользу России недвижимость, доли в компаниях и взыскать с него незаконно полученные доходы на сумму свыше 1 миллиарда рублей. А в 2024-2025 годах у него и связанных с ним лиц было изъято 26 гектаров земли, признанной незаконно приобретённой. 10 октября Шевцова* внесли в реестр иноагентов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.