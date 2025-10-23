Каллас порадовали новые санкции США против России — она сочла их признаком силы

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам, что Евросоюз приветствует введённые Соединёнными Штатами Америки новые санкционные меры в отношении России. В своем аккаунте в сети X Каллас привела цитату из своего комментария, в которой она выразила удовлетворение новыми ограничениями.

«Мы также очень счастливы видеть сигналы от США касательно санкций. Я думаю, это важный сигнал о силе и единстве», — заявила она.

Каллас также напомнила о предыдущих шагах ЕС: 23 октября Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России. Помимо этого, она упомянула запланированное обсуждение вопроса о так называемом «репарационном кредите» для Украины, который, как ожидается, будет формироваться за счет замороженных российских зарубежных активов.

Ранее сообщалось об официальном утверждении Евросоюзом 19-го пакета санкций против России. В список вошло более ста танкеров. Запрет на поставку СПГ из России будет осуществлён в два этапа и окончательно вступит в силу с 1 января 2027 года — на год раньше, чем планировалось до этого. Кроме того, введены ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран – членов ЕС.