Международные резервы России превысили $742 млрд — это рекорд

Международные резервы России достигли нового исторического максимума в период с 10 по 17 октября, увеличившись на 1,8%. Данные следуют из сообщения Центробанка.

«Резервы <...> составили 742,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 12,9 миллиарда», — говорится в релизе.

Ранее в ЦБ заявили о плавном выходе российской экономики из перегрева. Зампред регулятора Алексей Заботкин, выступая перед депутатами Госдумы, заверил, что происходящее полностью укладывается в рамки макропрогноза ЦБ.