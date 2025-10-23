Сектор Газа
23 октября, 13:47

Международные резервы России превысили $742 млрд — это рекорд

Обложка © Life.ru

Международные резервы России достигли нового исторического максимума в период с 10 по 17 октября, увеличившись на 1,8%. Данные следуют из сообщения Центробанка.

«Резервы <...> составили 742,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 12,9 миллиарда», — говорится в релизе.

Международные резервы России обновили исторический максимум, превысив $729 млрд

Ранее в ЦБ заявили о плавном выходе российской экономики из перегрева. Зампред регулятора Алексей Заботкин, выступая перед депутатами Госдумы, заверил, что происходящее полностью укладывается в рамки макропрогноза ЦБ.

