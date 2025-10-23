Сектор Газа
23 октября, 13:53

ПВО сбила 15 украинских дронов над Белгородской и Брянской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Melnikov Dmitriy

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотников в ходе четырёхчасовой операции. Об сообщили в Минобороны России.

В период с 12 до 16 часов по московскому времени расчётами дежурных средств ПВО было перехвачено и уничтожено пятнадцать вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Значительная часть воздушных целей — 14 единиц — была нейтрализована над территорией Белгородской области, тогда как ещё один беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Все вражеские попытки нанести удар по объектам ВС РФ были своевременно пресечены, что предотвратило возможные разрушения и жертвы среди гражданского населения.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 октября Валуйский округ Белгородской области подвергся атаке украинских беспилотников. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и двух раненых в результате инцидента. По словам губернатора, один из пострадавших получил баротравму и осколочное ранение руки, а другой — баротравму и множественные осколочные ранения ноги, руки и головы.

