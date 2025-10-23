Сектор Газа
23 октября, 14:03

Армия России начала полномасштабные операции в районе Славянска

Обложка © ТАСС / Александр Река

Армия России резко усилила атаки на логистику украинских войск в районе Славянска в ДНР, сообщает «Военная хроника». Главной целью являются мосты и переправы между Лиманом и Славянском. Зафиксировано увеличение количества точных ударов по маршрутам снабжения, включая временные переходы.

Сообщается, что аналогичные атаки осуществлялись в Артёмовске, Авдеевке и в ходе боев за Часов Яр. Для поражения целей использовались как беспилотники «Ланцет», так и FPV-дроны.

«Интересно, что активно применяются как «Ланцеты» с автонаведением, так и FPV-дроны, и всё чаще такие налёты на логистику идут в сочетании различных средств поражения», — говорится в сообщении военкоров.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами военных. Киеву было передано 1000 тел, а Москва получила назад 31 своего погибшего.

Наталья Демьянова
