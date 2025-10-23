Пенсионерка в Подмосковье едва не умерла из-за кусочка капусты

Пожилая жительница Подмосковья едва не погибла от тяжёлой пневмонии, развившейся после того, как она подавилась кусочком капусты. По словам врачей Красногорской больницы, у 72-летней пациентки, повысилась температура и начались боли в животе.

В больнице Красногорска спасли женщину с капустой в бронхах. Фото © Telegram / Министерство здравоохранения Московской области

«В Красногорскую больницу обратилась 72-летняя пациентка с жалобами на высокую температуру, боли в животе и груди, а также сухой кашель. Как выяснилось, три дня назад во время приёма пищи женщина подавилась. После того как ей удалось откашляться, она почувствовала облегчение, но спустя несколько дней её состояние резко ухудшилось», — говорится в сообщении Минздрава Московской области.

Пенсионерка была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Обследование выявило наличие инородного тела в правом бронхе, которое вызвало спадение лёгкого. Заведующая эндоскопическим отделением Юлия Шашкова пояснила, что извлечённым предметом оказался фрагмент капусты. Она добавила, что перекрытие бронха нарушило очистительную функцию лёгкого и создало благоприятную среду для бактерий, что привело к гнойному воспалению и пневмонии.

Медики провели процедуру вакуум-аспирации для очистки дыхательных путей от гнойных масс и назначили курс антибиотиков. После стабилизации состояния пациентку выписали для продолжения лечения в домашних условиях. Специалисты рекомендуют всегда обращаться к врачам после подобных случаев, даже если кажется, что проблема устранена.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петурбурга умерла, подавившись долькой мандарина, которая застряла в её дыхательных путях. Пенсионерка была экстренно госпитализирована, она пережила клиническую смерть, но её смогли откачать. Спустя время женщина скончалась от осложнений.