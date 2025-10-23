Сектор Газа
Военкор Коц заявил, что Трамп не потянул разрешение «девятого конфликта» и просто сдался

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». По мнению военкора, такие меры свидетельствуют о слабости американского лидера, а не о его решительности.

«На самом деле Трамп сдался. Он понял, что не тянет разрешение «девятого конфликта». Есть ситуация на земле, которая ежедневно меняется не в пользу Украины, есть российские интересы, которые мы будем защищать с оружием в руках и есть первопричины конфликта, без устранения которых ни о каком прекращении огня не может быть речи»,написал Коц в своём телеграм-канале.

Военкор добавил, что санкции, на самом деле, обсуждались ещё при экс-президенте Джо Байдене, но тот не решился их вводить из-за страха перед резким скачком цен на нефть. Трамп, по словам корреспондента, принял решение о санкциях из бессилия, хотя представляет это как проявление силы.

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа

По мнению военкора, Трамп выбрал путь быстрых решений, не готовясь к долгосрочной геополитической борьбе. Он также подчеркнул, что США продолжают накладывать санкции, несмотря на их бесполезность, что только подталкивает российские вооружённые силы к новым решениям, включая усиление дроновой программы.

Напомним, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Также Трамп ввёл санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Полина Никифорова
