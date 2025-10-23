«Был немножко пьян»: В Омске задержали мужчину, ломившегося в чужие квартиры в женской одежде

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее в соцсетях распространилось видео. На кадрах, снятых в подъезде дома по улице Масленникова, видно, как мужчина в рыжем парике и женском наряде сначала прихорашивается в лифте, а затем приступает к попыткам вскрыть замки чужих дверей. Очевидцы также сообщали, что видели его ранее в светлом парике и с ножом. После проведения проверки сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался омич 1978 года рождения, которого доставили в отделение. Там он заявил, что был пьян и по ошибке зашёл в незнакомый подъезд, приняв его за свой.