«Был немножко пьян»: В Омске задержали мужчину, ломившегося в чужие квартиры в женской одежде

В Омске задержали мужчину, ломившегося в чужие квартиры в женской одежде
Обложка © Telegram / Омская полиция
В Омске полиция выяснила, кто стоит за попытками взлома квартир в одном из жилых домов. Подозреваемый был замечен в необычном обличье: женской одежде и парике.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее в соцсетях распространилось видео. На кадрах, снятых в подъезде дома по улице Масленникова, видно, как мужчина в рыжем парике и женском наряде сначала прихорашивается в лифте, а затем приступает к попыткам вскрыть замки чужих дверей. Очевидцы также сообщали, что видели его ранее в светлом парике и с ножом. После проведения проверки сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался омич 1978 года рождения, которого доставили в отделение. Там он заявил, что был пьян и по ошибке зашёл в незнакомый подъезд, приняв его за свой.
Задержанный объясняет свои действия. Видео © Telegram / Омская полиция
«В подъезде его внимание привлёк цветок алоэ, листья которого он хотел употребить в качестве средства от простуды. Оторвав несколько листьев, мужчина ушёл домой», — говорится в сообщении полиции.
Задержанный также пояснил, что ношение женской одежды на нём было обусловлено его состоянием алкогольного опьянения. С мужчиной проведена разъяснительная беседа, проверка по данному инциденту продолжается.
