Действия администрации США не заставят Россию отказаться от своих целей в рамках украинского конфликта. Такую точку зрения в аналитической статье для издания InfoBRICS высказал каирский исследователь экономики Ахмед Адель.

Адель в своей публикации отмечает, что внезапная отмена встречи с Путиным и введение санкций могут быть частью переговорного процесса Трампа по достижению соглашения с президентом России.

«Эта отчаянная попытка одержать верх в переговорах не помешает Москве отказаться от её последовательных требований освобождения и признания новых территорий и Крыма частью Российской Федерации, а также денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины», — говорится в публикации.

Аналитик полагает, что новые санкционные меры свидетельствуют о разочаровании Трампа неуклонным продвижением российских войск, которые каждый день продолжают освобождать новые территории. По мнению эксперта, американский президент демонстрирует двойственную позицию: с одной стороны, он призывает стороны конфликта закрепиться на текущих позициях и прекратить боевые действия, с другой — подтверждает готовность российского лидера к переговорам по спорным территориям.

Напомним, что в преддверии запланированной встречи Дональд Трамп принял решение отменить переговоры с Владимиром Путиным в Будапеште. По мнению американского лидера, перспективы достижения значимых результатов на этих переговорах представляются маловероятными. Одновременно с этим, администрация Трампа ввела санкции в отношении компаний «Лукойл» и «Роснефть», что привело к повышению цен на нефть.