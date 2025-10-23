Сектор Газа
АТОР: Запрет ЕС на оказание туруслуг в России не затронет внутренний турбизнес

Решение Евросоюза о запрете туристических услуг в России не окажет никакого влияния на российский турбизнес, поскольку поток туристов из европейских стран в Россию невелик. Такое мнение высказал вице-президент АТОР Артур Мурадян, подчеркнув, что российские туроператоры и до этого не имели значительных продаж своих продуктов европейским поставщикам.

«Другое дело, что отельеры работают напрямую с платформами, через которые туристы могут бронировать отдельные элементы услуг, такие как проживание, экскурсии по всему миру, включая ЕС. Как будут их ограничивать, мы не очень понимаем», — сказал он в беседе с RTVI.

Мурадян отметил, что новый запрет носит преимущественно дискриминационный характер по отношению к гражданам ЕС.
В РСТ рассказали, к чему приведёт запрет ЕС на туруслуги в России
Ранее сообщалось, что ЕС утвердил 19-й пакет ограничительных мер в отношении России. В рамках этих ограничений гражданам ЕС официально нельзя организовывать или продавать туры в нашу страну. По мнению еврочиновников, это необходимо чтобы «сократить доходы Москвы и предотвратить необязательные поездки».

