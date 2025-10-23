Замглавы Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о необходимости жёстко отвечать тем, кто проявляет враждебность к России. Об этом он сказал на заседании федерального совета первичных отделений партии.

«У нашей страны есть огромное количество друзей, но и определённое число тех, кто нас не любит, кто настроен враждебно. Нельзя давать спуску — нужно говорить правду в лицо, даже если она неприятна», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что в современных условиях информация распространяется мгновенно, поэтому важно оперативно реагировать на нападки и защищать позицию страны.

Дмитрий Медведев в последние годы стал одним из самых жёстких политиков в российском истеблишменте. Его публикации в социальных сетях регулярно вызывают широкий резонанс как внутри страны, так и за рубежом. Зампред Совбеза открыто комментирует международные события, критикует западных лидеров и призывает к решительным действиям в ответ на враждебные шаги по отношению к России.