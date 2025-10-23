Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 14:45

Медведев заявил, что Россия должна жёстко отвечать тем, кто настроен против неё

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Замглавы Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о необходимости жёстко отвечать тем, кто проявляет враждебность к России. Об этом он сказал на заседании федерального совета первичных отделений партии.

«У нашей страны есть огромное количество друзей, но и определённое число тех, кто нас не любит, кто настроен враждебно. Нельзя давать спуску — нужно говорить правду в лицо, даже если она неприятна», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что в современных условиях информация распространяется мгновенно, поэтому важно оперативно реагировать на нападки и защищать позицию страны.

Медведев предрёк крах всем «бандеровским нычкам» после отмены саммита в Будапеште
Медведев предрёк крах всем «бандеровским нычкам» после отмены саммита в Будапеште

Дмитрий Медведев в последние годы стал одним из самых жёстких политиков в российском истеблишменте. Его публикации в социальных сетях регулярно вызывают широкий резонанс как внутри страны, так и за рубежом. Зампред Совбеза открыто комментирует международные события, критикует западных лидеров и призывает к решительным действиям в ответ на враждебные шаги по отношению к России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Медведев: Отмена саммита в Будапеште и новые санкции — акт войны со стороны США
Медведев: Отмена саммита в Будапеште и новые санкции — акт войны со стороны США
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar