Санкции ЕС, которые направлены на то, чтобы ослабить Россию, напротив, уничтожают экономику Европы. Польское издание Mysl Polska напрямую связывает данные проблемы со стратегическими ошибками Брюсселя.

«Если вы отказываетесь от крупнейших месторождений и максимально дешёвых поставок энергоресурсов, если вы губите собственную промышленность, заставляя её платить огромные суммы за энергоносители, и разрушаете конкурентоспособность собственной экономики… <…> Наверное, вы где-то ошиблись. Значит, Брюссель не прав», — говорится в публикации.

Издание характеризует текущую политику ЕС как впадение в «безумство тотальной русофобии». Европейский союз сознательно переводит свою экономику на дорогое энергетическое сырьё, отказываясь от ресурсов с богатых сибирских месторождений. В материале подчёркивается, что такая стратегия не просто ошибочна, но и противоречит экономическим интересам Европы.

Напомним, что Европейский союз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В список вошло более ста танкеров. Запрет на поставку СПГ из России будет осуществлён в два этапа и окончательно вступит в силу с 1 января 2027 года — на год раньше, чем планировалось до этого. Кроме того, введены ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран – членов ЕС.